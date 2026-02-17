Gold Prices Take A Beating (Feb 17), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,506
22 Karat- 14,215
18 Karat- 11,633
Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,622
22 Karat- 14,320
18 Karat- 12,250
Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,491
22 Karat- 14,200
18 Karat- 11,618
Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,491
22 Karat- 14,200
18 Karat- 11,618
Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,491
22 Karat- 14,200
18 Karat- 11,618
Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,491
22 Karat- 14,200
18 Karat- 11,618
Gold Price Today in Major Indian Cities
|City
|24k Gold Per Gram
|22k Gold Per Gram
|18k Gold Per Gram
|Gold Rate in Hyderabad
|15,491
|14,200
|11,618
|Gold Rate in Ahmedabad
|15,496
|14,205
|11,623
|Gold Rate in Indore
|15,496
|14,205
|11,623
|Gold Rate in Lucknow
|15,506
|14,215
|11,633
|Gold Rate in Coimbatore
|15,622
|14,320
|12,250
|Gold Rate in Bhubaneswar
|15,491
|14,200
|11,618
|Gold Rate in Mysore
|15,491
|14,200
|11,618
|Gold Rate in Kanpur
|15,506
|14,215
|11,633
|Gold Rate in Salem
|15,622
|14,320
|12,250
|Gold Rate in Visakhapatnam
|15,491
|14,200
|11,618
|Gold Rate in Vijayawada
|15,491
|14,200
|11,618
|Gold Rate in Patna
|15,496
|14,205
|11,623
