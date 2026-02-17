Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Prices Take A Beating (Feb 17), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Gold Prices Take A Beating (Feb 17), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities

Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Feb 17) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 17 Feb 2026 01:55 PM (IST)
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices slipped on Tuesday in the national capital, even as silver extended losses after the recent rally, amid cautious global sentiment.

Silver started the week on a weaker footing as traders locked in profits following the recent surge. However, ongoing central bank buying, safe-haven interest amid correction in tech and AI stocks, and a softer dollar index have limited deeper losses, said Gaurvav Garg, Research Analyst at Lemonn Markets Desk.

Saumil Gandhi, Senior Analyst, Commodities at HDFC Securities, said gold edged lower as a modest recovery in the US dollar and lack of fresh buying weighed on prices. Trading volumes remained thin with Chinese markets shut for Lunar New Year, reducing participation.

Kaynat Chainwala, AVP Commodity Research at Kotak Securities, said traders are watching key data including the US Personal Consumption Expenditures (PCE) index due on February 20, along with FOMC minutes, US advance GDP data and flash PMI readings for further cues on rate-cut expectations.

Traders noted that Gold Rates in India  slipped, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest decline.

Gold Rates Across Major Cities In India On Feb 17

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,506

22 Karat- 14,215

18 Karat- 11,633

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,622

22 Karat- 14,320

18 Karat- 12,250

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,491

22 Karat- 14,200

18 Karat- 11,618

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,491

22 Karat- 14,200

18 Karat- 11,618

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,491

22 Karat- 14,200

18 Karat- 11,618

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,491

22 Karat- 14,200

18 Karat- 11,618

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,491 14,200 11,618
Gold Rate in Ahmedabad 15,496 14,205 11,623
Gold Rate in Indore 15,496 14,205 11,623
Gold Rate in Lucknow 15,506 14,215 11,633
Gold Rate in Coimbatore 15,622 14,320 12,250
Gold Rate in Bhubaneswar 15,491 14,200 11,618
Gold Rate in Mysore 15,491 14,200 11,618
Gold Rate in Kanpur 15,506 14,215 11,633
Gold Rate in Salem 15,622 14,320 12,250
Gold Rate in Visakhapatnam 15,491 14,200 11,618
Gold Rate in Vijayawada 15,491 14,200 11,618
Gold Rate in Patna 15,496 14,205 11,623

To check Silver price in India today, click here.

Also read

Frequently Asked Questions

Why did gold prices slip on Tuesday?

Gold prices slipped due to a modest recovery in the US dollar and a lack of fresh buying. Chinese markets being shut for Lunar New Year also reduced trading volumes.

What is influencing the limited losses in silver prices?

Factors limiting deeper losses for silver include ongoing central bank buying, safe-haven interest amid tech stock corrections, and a softer dollar index.

What key economic data are traders watching for cues on interest rates?

Traders are closely monitoring the US Personal Consumption Expenditures (PCE) index, FOMC minutes, US advance GDP data, and flash PMI readings.

What are the gold prices for 24 Karat and 22 Karat in Delhi per gram?

In Delhi on February 17th, 24 Karat gold was priced at 15,506 per gram, and 22 Karat gold was 14,215 per gram.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Read
Published at : 17 Feb 2026 01:55 PM (IST)
