Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,855
22 Karat- 14,535
18 Karat- 11,895
Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,928
22 Karat- 14,600
18 Karat- 12,600
Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,840
22 Karat- 14,520
18 Karat- 11,880
Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,840
22 Karat- 14,530
18 Karat- 11,889
Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,840
22 Karat- 14,530
18 Karat- 11,889
Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)
24 Karat - 15,840
22 Karat- 14,530
18 Karat- 11,889
Gold Price Today in Major Indian Cities
|City
|24k Gold Per Gram
|22k Gold Per Gram
|18k Gold Per Gram
|Gold Rate in Hyderabad
|15,840
|14,520
|11,880
|Gold Rate in Ahmedabad
|15,845
|14,525
|11,885
|Gold Rate in Indore
|15,845
|14,525
|11,885
|Gold Rate in Lucknow
|15,855
|14,535
|11,895
|Gold Rate in Coimbatore
|15,928
|14,600
|12,600
|Gold Rate in Bhubaneswar
|15,840
|14,520
|11,880
|Gold Rate in Mysore
|15,840
|14,520
|11,880
|Gold Rate in Kanpur
|15,855
|14,535
|11,895
|Gold Rate in Salem
|15,928
|14,600
|12,600
|Gold Rate in Visakhapatnam
|15,840
|14,520
|11,880
|Gold Rate in Vijayawada
|15,840
|14,520
|11,880
|Gold Rate in Patna
|15,845
|14,525
|11,885
To check Silver price in India today, click here.