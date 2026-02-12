Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Loses More Shine Today (Feb 12), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities Across India

Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Feb 12) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 12 Feb 2026 12:54 PM (IST)
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices took a beating on Thursday, opening lower following a dip in global bullion prices while the American dollar remained robust. This firmness in the dollar could be attributed to January jobs data which fared better than expectations and lowered any hopes of a rate cut by the US Federal Reserve in the near term.

Further, market analysts pointed out that precious metals like silver and gold continue to remain backed by safe-haven demand as investors hedge against currency erosion and rising debt burdens.

Investors remain on the lookout for inflation data from the US, scheduled to be released on Friday. This is expected to give more monetary policy cues to the market for the upcoming year.

Meanwhile, the US dollar index remained on the climb, indicating the underlying economic health of the American economy. Stronger the dollar, more expensive are the currency-priced metals for other currency holders.

Traders noted that Gold Rates in India  slipped, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest decline.

Gold Rates Across Major Cities In India On Feb 12

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,855

22 Karat- 14,535

18 Karat- 11,895

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,928

22 Karat- 14,600

18 Karat- 12,600

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,840

22 Karat- 14,520

18 Karat- 11,880

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,840

22 Karat- 14,530

18 Karat- 11,889

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,840

22 Karat- 14,530

18 Karat- 11,889

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,840

22 Karat- 14,530

18 Karat- 11,889

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,840 14,520 11,880
Gold Rate in Ahmedabad 15,845 14,525 11,885
Gold Rate in Indore 15,845 14,525 11,885
Gold Rate in Lucknow 15,855 14,535 11,895
Gold Rate in Coimbatore 15,928 14,600 12,600
Gold Rate in Bhubaneswar 15,840 14,520 11,880
Gold Rate in Mysore 15,840 14,520 11,880
Gold Rate in Kanpur 15,855 14,535 11,895
Gold Rate in Salem 15,928 14,600 12,600
Gold Rate in Visakhapatnam 15,840 14,520 11,880
Gold Rate in Vijayawada 15,840 14,520 11,880
Gold Rate in Patna 15,845 14,525 11,885

To check Silver price in India today, click here.



Frequently Asked Questions

Why did gold prices decrease on Thursday?

Gold prices opened lower due to a dip in global bullion prices and a strong US dollar. This was influenced by better-than-expected January jobs data.

What is supporting the demand for gold and silver?

Precious metals like gold and silver are backed by safe-haven demand. Investors use them to hedge against currency erosion and rising debt burdens.

What key economic data are investors watching?

Investors are awaiting US inflation data, scheduled for release on Friday. This data will provide further monetary policy cues for the market.

How does a strong US dollar affect gold prices?

A stronger US dollar makes currency-priced metals like gold more expensive for holders of other currencies, contributing to a decrease in gold rates.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Read
Published at : 12 Feb 2026 12:54 PM (IST)
