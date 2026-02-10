Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Prices Break Rally And Fall Today (Feb 10), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities Across India

Gold Prices Break Rally And Fall Today (Feb 10), Check 22K & 24K Rates Per Gram In Major Cities Across India

Get the LIVE 22-carat and 24-carat & 18K gold price today (Feb 10) in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and all major Indian cities. Check daily rate fluctuations on ABP News.

By : Sakshi Arora | Updated at : 10 Feb 2026 01:37 PM (IST)
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

24K & 22K Gold Price Today: Gold prices slipped on Tuesday, while silver recorded sharper losses in futures trade as investors booked profits amid subdued global cues and a firmer US dollar.

Traders said gains in the US dollar weighed on bullion sentiment. The dollar index, which tracks the greenback against six major currencies, edged up 0.09 per cent to 96.90, limiting upside in precious metals globally.

Comex gold futures for April delivery also eased $24.19, or 0.48 per cent, to $5,055.21 per ounce, compared with $5,079.4 per ounce earlier.

Kotak Securities said gold retreated after two sessions of gains as traders locked in profits in a market still stabilising following the historic decline. The brokerage added that attention has now shifted to retail sales data, while macro uncertainty and easing expectations continue to offer underlying support despite near-term volatility.

Traders noted that Gold Rates in India  slipped, with Gold prices in Delhi and other key metros reflecting the latest decline.

Gold Rates Across Major Cities In India On Feb 10

Gold Prices in Delhi Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,806

22 Karat- 14,490

18 Karat- 11,859

Gold Prices in Chennai Today (Per 1 Gram) 

24 Karat - 15,906

22 Karat- 14,580

18 Karat- 12,530

Gold Prices in Bengaluru Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,791

22 Karat- 14,475

18 Karat- 11,844

Gold Prices in Mumbai Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,791

22 Karat- 14,475

18 Karat- 11,844

Gold Prices in Pune Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,791

22 Karat- 14,475

18 Karat- 11,844

Gold Prices in Kolkata Today (Per 1 Gram)

24 Karat - 15,791

22 Karat- 14,475

18 Karat- 11,844

Gold Price Today in Major Indian Cities

City 24k Gold Per Gram 22k Gold Per Gram 18k Gold Per Gram
Gold Rate in Hyderabad 15,791 14,475 11,844
Gold Rate in Ahmedabad 15,796 14,480 11,849
Gold Rate in Indore 15,796 14,480 11,849
Gold Rate in Lucknow 15,806 14,490 11,859
Gold Rate in Coimbatore 15,906 14,580 12,530
Gold Rate in Bhubaneswar 15,791 14,475 11,844
Gold Rate in Mysore 15,791 14,475 11,844
Gold Rate in Kanpur 15,806 14,490 11,859
Gold Rate in Salem 15,906 14,580 12,530
Gold Rate in Visakhapatnam 15,791 14,475 11,844
Gold Rate in Vijayawada 15,791 14,475 11,844
Gold Rate in Patna 15,796 14,480 11,849

To check Silver price in India today, click here.

Frequently Asked Questions

Why did gold prices slip on Tuesday?

Gold prices slipped due to profit booking by investors, subdued global cues, and a firmer US dollar which weighed on bullion sentiment.

What is the current price of Comex gold futures for April delivery?

Comex gold futures for April delivery eased to $5,055.21 per ounce, a decrease of $24.19 or 0.48 percent.

What is the current price of 24 Karat gold per gram in Delhi?

The price of 24 Karat gold per gram in Delhi is 15,806.

What is the current price of 22 Karat gold per gram in Chennai?

The price of 22 Karat gold per gram in Chennai is 14,580.

About the author Sakshi Arora

Sakshi Arora is Chief Copy Editor at ABP Live English, working on business stories that track markets, global economies and key financial trends. A quick and dependable hand on the desk, she balances numbers with nuance, and is an expert on everything Personal Finance, Mutual Funds, and IPOs.

For any tips and queries, you can reach out to her at sakshia@abpnetwork.com.
Read
Published at : 10 Feb 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Gold Price In Delhi Gold Price Today Gold Rate In Bangalore Gold Price In Mumbai Chennai Gold Price Today Kolkata Gold Price 22 Carat Gold Price Today 24 Carat Gold Rate 18 Carat Gold Price Hyderabad Gold Rate
