Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaWeb StoriesEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomeBusinessIndia’s Jewellery Sector Sees Strong November Rebound, But April-Nov Growth Remains Flat

India’s Jewellery Sector Sees Strong November Rebound, But April-Nov Growth Remains Flat

Analysts noted that Lab-grown diamond (LGD) jewellery is also seeing good traction as exports rose 10 per cent to $76 million in November but were down 11 per cent for April–November to $757 million.

By : IANS | Updated at : 12 Dec 2025 01:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

India’s gem and jewellery exports rose 19 per cent in November to $2.52 billion from $2.09 billion a year earlier, driven by gains in cut and polished diamonds, gold, silver and platinum jewellery.

The YoY improvement in November was due to a low base from November 2024, when Diwali holidays closed many manufacturing units. Exporters also attributed the growth during November to strong Christmas demand in the US and China, multiple media reports said.

However, for the April–November period, overall growth remains muted as the exports were flat at $18.86 billion in 2025 compared to $18.85 billion in 2024.

The April–November data indicated a gradual recovery shaped by seasonal demand and global market trends, reports said.

Analysts noted that Lab-grown diamond (LGD) jewellery is also seeing good traction as exports rose 10 per cent to $76 million in November but were down 11 per cent for April–November to $757 million.

Cut and polished diamond (CPD) exports surged 38 per cent to $919.74 million in November. Gold jewellery exports in November totalled $1.21 billion, marginally lower than $1.23 billion a year earlier.

Studded gold jewellery led gains, up 49.24 per cent in November to $828 million. Plain gold jewellery exports fell 42.17 per cent to $390 million for the month but grew 14.78 per cent for April–November to $3.53 billion, supported by a 44 per cent rise in gold prices in US dollars.

Silver jewellery surged 209 per cent to $198 million in November and rose 29.69 per cent to $930 million for April–November period.

Benefiting from a 35 per cent rise in platinum prices in US dollars, November exports nearly doubled to $30 million from $15 million in 2024.

(This report has been published as part of the auto-generated syndicate wire feed. Apart from the headline, no editing has been done in the copy by ABP Live.)

Also read
Published at : 12 Dec 2025 01:51 PM (IST)
Tags :
Jewellery Jewellery Demand India Jewellery Sector
Read more
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Top Headlines

Business
IndiGo Meltdown Deepens As DGCA Grounds 4 Safety Inspectors Over Operational Oversight
IndiGo Crisis Fallout: DGCA Suspends 4 Key Safety Inspectors Over Compliance Failures
India
Former Union Home Minister Shivraj Patil Passes Away At 90
Former Union Home Minister Shivraj Patil Passes Away At 90
Cities
Luthra Brothers Being Brought Back To India: How Will They Be Deported, And Why Is the Process Facing Delays?
Luthra Brothers Being Brought Back To India: How Will They Be Deported, And Why Is the Process Facing Delays?
World
Indian Artefacts Among 600 British Empire Items Stolen In UK Museum Heist; CCTV Image Surfaces
Indian Artefacts Among 600 British Empire Items Stolen In UK Museum Heist; CCTV Image Surfaces
Advertisement

Videos

Bus Overturns in Alluri Sitarama, Andhra Pradesh — 10 Dead, Dozens Injured
Breaking: ED Conducts Searches to Trace Financial Trail; Evidence Recovery Now Under Scrutiny
Dairy Businessman’s Son Shot in Shahdara, Delhi-Three Bullets Hit; Victim Hospitalised
AirAsia Flight Canceled at Delhi’s IGI Airport Due to Technical Fault; Passengers Protest
Modi and Trump Discuss Advancing India–US Trade Deal; Goyal Says Negotiations Progressing
Advertisement

Photo Gallery

25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

Nayanima Basu
Nayanima Basu
OPINION | Putin's Visit To India Was Crisis Management
Opinion
Advertisement
Embed widget