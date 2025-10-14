বাড়ির মালিকেরা আসলে পাইপে কী খোঁজেন? একটি নতুন সার্ভে চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেছে
নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৭৮% বাড়ির মালিক পাইপ কেনার সময় প্লাম্বারের পরামর্শ নেন। টেকসইতা, লিক-ফ্রি পারফরম্যান্স ও মানসিক শান্তিই তাদের প্রধান চাহিদা।
বাড়ি তৈরি বা সংস্কার করার সময় মানুষ সাধারণত দৃশ্যমান বিষয়গুলোর দিকে বেশি মনোযোগ দেন—টাইলস, রঙের শেড এবং ফার্নিচার। কিন্তু খুব কমেই তারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেয়: প্লাম্বিং সিস্টেম। দেওয়াল এবং ফ্লোরের পেছনে লুকিয়ে থাকা এই পাইপগুলো সাধারণত দেখা যায় না—যতক্ষণ না কোনো সমস্যা দেখা দেয়।
পশ্চিমবঙ্গের হোমওনাররা কিভাবে প্লাম্বিং পাইপ এবং ফিটিংসের সিদ্ধান্ত নেন তা বোঝার জন্য একটি স্বাধীন বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছিল চারটি প্রধান অঞ্চলে—কলকাতা মহানগর এলাকা, উত্তরবঙ্গ (সিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি), দক্ষিণবঙ্গ (হাওড়া এবং মিধনপুর) এবং মধ্যবঙ্গ (বর্ধমান এবং দুর্গাপুর)। সমীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল টিয়ার ২ এবং টিয়ার ৩ শহরগুলো, যেখানে নির্মাণ কাজ দ্রুত বাড়ছে এবং সচেতনতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
মোট ১,৫০০-এর বেশি হোমওনারদের জরিপ করা হয়েছিল। এই ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই গত ১৮ মাসের মধ্যে নতুন বাড়ি নির্মাণ করেছেন বা তাদের বিদ্যমান বাড়ি সংস্কার করেছেন। নগর এবং গ্রামীণ উভয় হোমওনারদের সঙ্গে গভীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল, যাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিন্নতার পূর্ণ প্রতিনিধি পাওয়া যায়।
প্রধান প্রশ্নগুলো ছিল:
- বাড়ির মালিকরা কোন পাইপ ব্র্যান্ড বেছে নেন এবং কেন?
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি—মূল্য, টেকসইতা, প্লাম্বারের পরামর্শ, নাকি অন্য কিছু?
- তারা কি তাদের বর্তমান ব্র্যান্ড নিয়ে সন্তুষ্ট?
- কোন ব্র্যান্ড সবচেয়ে বেশি পছন্দ এবং কেন?
সার্ভের মূল তথ্য:
-
প্লাম্বারের প্রভাব বড়: ৭৮% বাড়ির মালিক তাদের পাইপ ব্র্যান্ড বেছে নেওয়ার জন্য মূলত প্লাম্বারের পরামর্শ নেন।
-
টেকসইতা ও লিকেজ-ফ্রি পারফরম্যান্স: ৬৫% বলেন তারা এমন সিস্টেম চান যা ৩০–৪০ বছর সমস্যা ছাড়া চলবে।
- ইনস্টলেশন সহজতা এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবাও গুরুত্বপূর্ণ।
- যারা ব্র্যান্ড নিয়ে গবেষণা করেছেন বা বন্ধু/পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তারা সাধারণত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ব্র্যান্ড বেছে নেন।
বাড়ির মালিকদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ:
-
লিক-ফ্রি সিস্টেম: ৭০% এর বেশি মানুষ বলেন, তাদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হলো বাড়ির ভিতরে জল লিক হওয়া। যে ব্র্যান্ড “লিক-ফ্রি” সুবিধা দেয়, সেটি বড় সুবিধা পায়।
-
ইনস্টলারকে সুবিধা: মালিকরা পাইপ নিজেরা বসান না, তারা প্লাম্বারের ওপর নির্ভর করেন। সহজে বসানো যায় এমন, জয়েন্ট ফেইল না হয় এমন এবং স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকা পণ্য ভালো মনে করা হয়।
- মানসিক শান্তি: অনেকেই বলেছেন: “একবার বসানো হল, তারপর জীবনজুড়ে কোনো ঝামেলা নয়।” তারা বারবার প্লাম্বার ডাকতে চান না।
পছন্দের ব্র্যান্ড:
সার্ভেতে অনেক ব্র্যান্ডের নাম এসেছে, কিন্তু এক ব্র্যান্ড বিশেষভাবে প্রশংসা পেয়েছে—অজয় পাইপস। এই ব্র্যান্ড:
- খুব টেকসই
- সহজে বসানো যায়
- শক্তিশালী বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সহ
অনেক বাড়ির মালিক বলেন, এই ব্র্যান্ডের পাইপ সাধারণত সমস্যা করে না, আর কোনো সমস্যা হলে সহায়তা সহজে পাওয়া যায়। প্লাম্বারের পরামর্শে মানুষ এই ব্র্যান্ড বেছে নেন এবং সন্তুষ্ট থাকেন। ১৯৬০-এর দশক থেকে ভারতের প্লাম্বিং শিল্পে সক্রিয় এই ব্র্যান্ড, ডিলার, প্লাম্বার, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারদের কাছেও বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে।
বাস্তব অভিজ্ঞতা:
“আমি অজয় পাইপস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতাম না, কিন্তু প্লাম্বার বলল ‘এটা ব্যবহার করো, আর কোনো সমস্যা হবে না’। তিন বছর হলো, একটিও সমস্যা হয়নি।”
— সৌরভ দে, বাড়ির মালিক, দুর্গাপুর
“গত বছর আমরা আমাদের ড্রিম হোম বানিয়েছি, এবং একমাত্র জিনিস যেখানে আমরা কমপ্রোমাইজ করিনি, তা হলো প্লাম্বিং। সবাই বলেছিল অজয় পাইপস নাও, আমরা নিলাম এবং পুরোপুরি সন্তুষ্ট।”
— প্রিয়া সেন, সিলিগুড়ি
চূড়ান্ত কথা:
প্লাম্বিং শুধু পাইপ নয়, এটি মানসিক শান্তি, স্বাস্থ্য এবং বাড়ির দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা নিশ্চিত করে। সঠিক ব্র্যান্ড যেমন অজয় পাইপস একটিমাত্র পার্থক্য করতে পারে—একটি ঝামেলামুক্ত বাড়ি অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য সমস্যা।
সার্ভে দেখায়, বাড়ির মালিকরা এখন বেশি সচেতন। তারা অভিজ্ঞতা, পরিষেবা এবং ঝামেলামুক্ত পারফরম্যান্সকে মূল্য দেয়, ডিসকাউন্ট বা গিমিক নয়। বাড়ি বানানো বা রেনোভেট করার সময়, আপনার প্লাম্বিং সিস্টেমকে পিছনে ফেলা ভুল হবে না। এটি হতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ।
Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.