পুনর্গঠনেরশক্তি: দুর্গাপুজোআমাদেরব্যক্তিগতব্র্যান্ডিংনিয়েকীশেখায়
দুর্গাপূজা থেকে ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডিংয়ের শিক্ষা। এই উৎসব আমাদের শেখায় কীভাবে নতুন করে নিজেদের তৈরি করতে হয়, নিজস্বতা ধরে রেখে।
প্রধানঅতিথি: দেবলিনাচক্রবর্তী, ইমেজকনসালট্যান্টওকর্পোরেটট্রেনার
ভূমিকা: উৎসবেরআলোকেব্র্যান্ডিং
শারদীয়াহাওয়ায়যখনঢাকেরআওয়াজশোনাযায়, কাশফুলদোলে, শঙ্খেরধ্বনিতেযখনশহরমুখরিতহয়—দুর্গাপুজোতখনজানানদেয়যেএটিশুধুভক্তিরউৎসবনয়।এইউৎসবগল্পবলেপরিবর্তনের, তৈরিকরেনতুনএকপরিচয়।
দেবলিনাচক্রবর্তীরমতে, দুর্গাপুজোআমাদেরশেখায়ব্যক্তিগতব্র্যান্ডিং-এরমূলমন্ত্র।বাঙালিসংস্কৃতিরভেতরেযদিগভীরভাবেনজরদেওয়াযায়, তবেতারমধ্যেইলুকিয়েথাকেনিজেকেসঠিকভাবেপ্রকাশকরারশক্তি।
পাঠ১: উপস্থিতিরশক্তি
প্যান্ডেলেঢুকলেইমাদুর্গাররূপেচোখফেরানোযায়না।তাঁরদৃষ্টি, মুখেরপ্রশান্তিআরসাজসজ্জারমহিমা—সবমিলিয়েতিনিঅনন্যা।
দেবলিনাবলেন, “প্রথমছাপ-ইসবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ।আপনিকথাবলারআগেইআপনারদেহভঙ্গি, পোশাকওএনার্জিঅন্যদেরমনেছবিআঁকে।যেমনমায়েরউপস্থিতিসকলকেমুগ্ধকরে।”
পাঠ২: ভারসাম্যইব্র্যান্ডিং
দশভুজাদেবীদশহাতেদশঅস্ত্রধারণকরেন।তিনিযেমনমা, তেমনইরক্ষাকর্ত্রীওযোদ্ধা।
আমাদেরজীবনেওঠিকতেমনভাবেনেতৃত্ব, দলগতকাজএবংদীক্ষাদানেরভারসাম্যরক্ষাকরতেহয়।তবেমনেরাখতেহবে, যেনকোথাওনিজেরস্বকীয়তাহারিয়েনাযায়।
পাঠ৩: পুনর্গঠনেরমানসিকতা
পুজোমানেইনতুনপোশাক, নতুনসাজসজ্জা, নতুনপ্যান্ডেল।প্রতিবারমানতুনরূপেআসেন, কিন্তুতাঁরশক্তিএকইথাকে।ব্যক্তিগতব্র্যান্ডওতেমন।সময়েরসঙ্গেবদলাতেহবে, কিন্তুআসলসত্তাঅটুটরাখতেহবে।
পাঠ৪: গল্পবলারশিল্প
মহালয়ারসকালেমহিষাসুরমর্দিনীশোনাবাঙালিরঅভ্যাস।প্রতিটিপ্যান্ডেলসেইগল্পকেনতুনভাবেতুলেধরে, কিন্তুবার্তাএকই—দেবীরহাতেঅসুরেরবিনাশ।
একটিব্র্যান্ডওকেবলসাফল্যেরফলাফলেতৈরিহয়না, বরংসেইসাফল্যেরপেছনেরগল্পেইতারআসলশক্তি।গল্পকেইকীভাবেউপস্থাপনকরাহয়, সেটিইব্র্যান্ডগড়েতোলে।
পাঠ৫: সম্প্রদায়ওসংযোগ
দুর্গাপুজোকেবলএকটিধর্মীয়আচারনয়, এটিএকমিলনমেলা।আলোকসজ্জা, সিঁদুরখেলা, প্যান্ডেলপরিদর্শন—সবকিছুতেইআমরাএকসাথেমেতেউঠি।আনন্দভাগকরেনেওয়াতেইউৎসবেরসৌন্দর্য।
ব্যক্তিগতব্র্যান্ডওশুধুমাত্রব্যক্তিগতকৃতিত্বেটিকেথাকেনা।মানুষেরসঙ্গেসংযোগতৈরিকরতেহয়।ভিড়েমিশেযেতেহয়।তখনইসেটিহৃদয়েথেকেযায়।
পাঠ৬: নীরবদূতহিসেবেস্টাইল
লালপাড়সাদাশাড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবিকিংবাআধুনিকপোশাক—পুজোরসাজমানেনিজস্বতারপ্রকাশ।
পোশাকওব্যক্তিগতপরিচর্যাহলব্র্যান্ডিং-এরনীরবদূত।এগুলোইপ্রকাশকরেআপনিকেএবংকীবার্তাপৌঁছেদিতেচান।
পাঠ৭: স্থিতিস্থাপকতাওআত্মবিশ্বাস
দেবীসাহসওশক্তিরমাধ্যমেমহিষাসুরকেবধকরেছিলেন।এইকাহিনিশেখায়—আসলপরিচয়প্রকাশপায়সংকটকালে।
ব্যক্তিগতব্র্যান্ডেরআসলশক্তিব্যর্থতাথেকেউঠেদাঁড়ানোরমধ্যে।চ্যালেঞ্জইচরিত্রওব্র্যান্ডকেআলাদাকরে।
পাঠ৮: পরিচয়েরউদযাপন
দুর্গাপুজোমূলতপরিচয়েরউৎসব।শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, ঢাকেরআওয়াজ—সবকিছুমিলেএটিবাঙালিরআত্মগৌরব।
ব্যক্তিগতব্র্যান্ডিং-এরআসলশক্তিনিহিতথাকেস্বকীয়তায়।ভিড়েরমধ্যেআলাদাহতেগেলেনিজেরসত্তাকেইসবচেয়েবেশিভালোবাসতেহবে।
উপসংহার: নিজেরব্র্যান্ডেরদুর্গাহওয়া
দেবলিনাচক্রবর্তীমনেকরেন, ব্যক্তিগতব্র্যান্ডিংমানেদম্ভপ্রদর্শননয়, বরংশক্তিঅর্জন।
তিনিবলেন, “দেবীরমতোইআপনারব্র্যান্ডওযেনশক্তি, সৌন্দর্য, মমতাওস্বকীয়তারপ্রতীকহয়।”
দুর্গাপুজোআমাদেরশেখায়—
- আত্মবিশ্বাসনিয়েচলা
- বহুদায়িত্বসামলানো
- সাহসনিয়েনিজেকেনতুনভাবেগড়া
- নিজেরগল্পবলা
- মানুষেরসঙ্গেসংযোগতৈরিকরা
- নিজেরস্বকীয়তাতুলেধরা
দুর্গাপুজোকয়েকদিনেরউৎসবহলেওতারশিক্ষাআজীবনের।যেমনদেবীপ্রতিবছরআসেনআমাদেরশক্তিরকথামনেকরিয়েদিতে, আমরাওসময়েসময়েনিজেদেরব্র্যান্ডকেনতুনকরেগড়েতুলতেপারি।
দেবলিনাবলেন—“ব্যক্তিগতব্র্যান্ডিং-এরআসলসাফল্যকেবলচোখেপড়ানয়, বরংহৃদয়েথেকেযাওয়া।”
বিশেষজ্ঞপরিচিতি
দেবলিনাচক্রবর্তীএকজনইমেজকনসালট্যান্টওকর্পোরেটট্রেনার।তিনিপেশাদারওপ্রতিষ্ঠানগুলিকেউপস্থিতি, যোগাযোগওস্টাইলেরমাধ্যমেশক্তিশালীব্যক্তিগতব্র্যান্ডগড়তেসাহায্যকরেন।
তাঁরকাজদেখতেপারেনইনস্টাগ্রামে @debalina_chakraborty1
